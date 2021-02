'Il Fvg può essere laboratorio per la ripartenza nazionale'

"Visione con macro-obiettivi indirizzati al 2030 se non addirittura al 2050 per garantire un domani a figli e nipoti, politiche europee integrate con conseguenti maggiori garanzie di equilibrio soprattutto per le aree di confine interessate dal fenomeno immigratorio, sviluppo della sanità territoriale con la creazione di una forte rete di servizi, garanzie per la didattica in presenza, spinta propulsiva per una pubblica amministrazione con meno burocrazia di accesso e più competenza, investimento nella ricerca di eccellenza, recupero della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e, molto importante, sostegno a tutti i lavoratori ma anche rimodulazione delle categorie economiche da valorizzare in chiave futura". Sono soprattutto questi, secondo il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, i punti programmatici del Governo Draghi rispetto ai quali "la nostra comunità ha l'occasione di essere laboratorio per l'Italia, esempio virtuoso da condividere con le altre Regioni".

"Dal discorso di insediamento del neo premier Mario Draghi - evidenzia Zanin - emerge l'opportunità di cavalcare l'onda del Recovery Fund in un'area che spesso ha saputo indicare una direzione poi seguita da molti altri, partendo proprio da un nuovo rapporto fiduciario fra cittadino e istituzione. In questo senso, il Tavolo sulla Terza Ripartenza promosso in Consiglio regionale servirà a proporre soluzioni a breve, medio e lungo termine, guardando anche al Friuli Venezia Giulia del 2030-50 come Draghi sta pensando all'Italia che vogliamo fra trent'anni".

"Pure per quanto riguarda la pubblica amministrazione - prosegue il presidente dell'Assemblea legislativa - il Fvg sta lavorando per aprire a nuove assunzioni essenziali per garantire più efficienza e competenza in questa delicata fase di cambio generazionale e, allo stesso modo, evitando le fin troppo conclamate fughe di giovani qualificati. Quanto alla didattica, puntando alla regionalizzazione della scuola si può costruire un percorso più snello, mentre nell'immediato sono un sostenitore del ripristino delle lezioni in presenza con le giuste misure precauzionali al fine di arginare una progressiva alienazione degli adolescenti".

"Infine - conclude Zanin - se è fondamentale creare una vera rete integrata per la sanità territoriale, favorendo così la creazione di un cuscinetto protettivo quanto dinamico per i cittadini di ogni età, è oltremodo opportuno guardare alla creazione di una nuova economia che vada a sostituire attività destinate a scomparire con quelle sempre più richieste in chiave di sostenibilità ambientale e funzionale".