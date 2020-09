'Il Fvg tutela anche le scuole paritarie'

“Le scuole paritarie del Fvg sono pronte per ripartire e ad oggi non sono state segnalate chiusure”. Lo afferma il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, commentando “positivamente l’apertura delle scuole paritarie sul territorio regionale nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza da Covid-19, in un quadro nazionale non certamente confortante per il settore colpito duramente dall’epidemia. Saranno infatti un centinaio le scuole paritarie che a livello nazionale nemmeno riapriranno i battenti e purtroppo è solo l’inizio di un danno sociale enorme con una previsione nefasta di ben 4.000 istituti che potrebbero non farcela a terminare l’anno”.

“Risulta, inoltre, mancare ancora la firma del Ministro all’istruzione Azzolina sul decreto di riparto dello stanziamento straordinario di 300 milioni di euro rivolto alle scuole paritarie, di cui 180 milioni per le scuole dell'infanzia e 120 milioni per scuole primarie e secondarie. Si tratta – continua l’esponente della Lega - di fondi attesi da mesi e molto importanti per il settore”.

Il consigliere regionale ricorda come le scuole paritarie ricevano dallo Stato 752 euro all’anno ad alunno, mentre le statali circa 6.000, con un risparmio per lo Stato di 6 miliardi di euro e come le paritarie rappresentino quasi il 25% del sistema di istruzione integrato che “se dovesse saltare nelle scuole statali non ci sarebbero posti sufficienti e il costo da sostenere sarebbe elevatissimo”.

“Il diritto di opzione e di libera scelta della scuola deve essere assicurato nei fatti, all’insegna di proposte educative e formative fondate su un pluralismo che sia concretamente sostenibile. La Regione con in primis l’assessore Alessia Rosolen e la sua direzione – conclude Bordin - hanno sempre prestato attenzione e garantito concretamente, nei limiti delle competenze, la vicinanza alle scuole paritarie e alle famiglie per gestire la fase emergenziale”.