'Il Giudice del Lavoro di Pordenone riconosce i diritti dei guardiadighe'

"Esprimo grande soddisfazione per l'esito della sentenza del Giudice del Lavoro di Pordenone che ha riconosciuto i diritti dei guardiadighe che assicuravano la reperibilità del controllo delle dighe in gestione a Edison", commenta Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.

"Questo è un altro risultato importante in questa problematica delicatissima. Più volte in questi anni abbiamo sollevato in Consiglio Regionale la questione della necessità di riconoscere piena dignità a questi lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la sicurezza. E più volte abbiamo posto delle interrogazioni affinché la Regione si assicuri che le società che hanno le concessioni impieghino personale esperto e ne riconoscano le qualifiche necessarie a svolgere un compito potenzialmente così critico. Ci auguriamo che questa sentenza posso chiarire il ruolo di queste figure e garantisca trattamenti omogenei a tutti i lavoratori che sono impiegati in tutti gli altri impianti in regione", conclude Honsell.