'Il Giudice di Pace di Gorizia resta sotto organico'

"È già passato un anno dalla denuncia delle pesanti carenze di personale attualmente in servizio presso il Giudice di Pace di Gorizia. Anche a causa dalla chiusura delle sedi di Monfalcone e Gradisca, ma soprattutto per la moltitudine di pratiche di carattere giudiziario, penali, amministrative e civili, connesse agli immigrati irregolari del Centro per rifugiati (Cpr) di Gradisca di Isonzo, è urgente sbloccare la situazione e arrivare quanto prima all'assegnazione di personale per la sede goriziana".

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Diego Bernardis, che in una nota torna a fare il punto della situazione sulle pesanti criticità dovute alla grave carenza di personale del Giudice di Pace di Gorizia.

"In queste fasi così delicate - afferma Bernardis - ritengo opportuno che tali uffici possano occuparsi anche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Invece, i circa 90 immigrati irregolari in attesa di espulsione ospitati presso il Cpr di Gradisca di Isonzo hanno un impatto molto pesante e incidono negativamente anche sui servizi ordinari degli uffici giudiziari. Nel 2020, si sono svolte ben 125 udienze e sono stati gestiti circa 1.150 procedimenti giudiziari. Davanti a questa imponente mole di lavoro, occorre quanto prima che arrivi del personale in supporto al magistrato e ai cinque dipendenti amministrativi attualmente impiegati".

"La Regione ha già fatto la propria parte per contribuire a risolvere la problematica, infatti ad agosto del 2020 con la legge di assestamento di bilancio 15/2020, all'articolo 6 comma 6, ha autorizzato l'utilizzo di personale regionale a supporto degli uffici giudiziari, fra cui la sede del Giudice di Pace di Gorizia. Purtroppo però, nonostante la visita a Trieste dello scorso settembre del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a cui è stata esposta la problematica - conclude Bernardis -, non è ancora stato raggiunto l'atteso accordo fra i vertici degli uffici giudiziari del distretto affinché le procedure di assegnazione del personale regionale possano al più presto attivarsi e concludersi".