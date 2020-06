'Il Governo costituisca il fondo-assicurazioni'

“Il Governo accolga la sollecitazione di Ivass e faccia suo l’emendamento a mia prima firma che prevede la costituzione di un fondo da un miliardo di euro per le attività stagionali da finanziare con contributi delle compagnie assicurative. In occasione del Cura Italia un’analoga proposta e un altro emendamento che prevedeva il rimborso diretto agli assicurati, non avevano avuto parere positivo: ora è il momento che chi ha tratto beneficio dal lockdown ristori chi ha pagato cara la chiusura forzata”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, primo firmatario di un emendamento che prevede che l’istituzione di un fondo da un miliardo di euro per sostenere le attività stagionali attraverso un contributo da parte delle compagnie assicurative pari a 30 euro per ogni polizza emessa.

“Come ha giustamente evidenziato il presidente dell’Ivass Daniele Franco, il crollo della circolazione dei mezzi privati ha comportato un dimezzamento dei sinistri e di conseguenza una diminuzione dei danni da risarcire che sfiora i 40 euro a polizza. Presso la commissione Bilancio è depositato un emendamento che metto a disposizione del governo”.