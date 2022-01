'Il Governo intervenga sui fondi per la rigenerazione urbana'

“I Comuni esclusi dalla graduatoria sulla misura di rigenerazione urbana sono stati penalizzati paradossalmente perché portatori di un corretto stile di vita. I criteri li ha scritti il ministro Lamorgese durante il governo Conte 2 per il decreto attuativo di un fondo previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Ora quei comuni hanno diritto - per intervenire sulle aree disagiate - a una seconda chance sul riparto dei soldi. La Lega ritiene necessario che il Governo integri le risorse disponibili, un obiettivo realistico per non discriminare le comunità più virtuose”. Lo affermano in una nota i parlamentari Lega del Friuli Venezia Giulia.