'Il Governo lavora, Salvini no'

"Il Governo sta lavorando per il Paese, Salvini invece no. C'è chi sta affrontando la crisi più pesante dalla guerra in qua e chi organizza manifestazioni di piazza. C'è chi ci prova facendo una manovra da 55 miliardi e chi fa sabotaggio contro l'Italia votando contro gli aiuti europei. Bisogna smascherare questo signore che ha un solo sogno: prendere il potere e vendere l'Italia a qualche Potenza straniera". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, commentando l'annuncio del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha convocato una manifestazione a Roma per il 2 giugno.