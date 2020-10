'Il Governo prenda esempio dall'efficienza di Fedriga'

"Italia nel caos per manifesta incapacità del governo Conte. L'esecutivo Pd-5S-Renzi ha avuto a disposizione mesi interi per preparare il Paese alla seconda ondata di contagi, ma non ha mosso un dito", attacca la deputata friulana della Lega, Vannia Gava.

"Ha preferito voltarsi dall'altra parte per evitare che le crepe interne alla maggioranza, sempre più profonde ed evidenti, lo mandassero a casa una volta per tutte. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Soluzioni zero e, di fatto, un altro lockdown con l'ennesimo Dpcm dalle misure inutili, scellerate e pericolosissime per la tenuta del tessuto produttivo e sociale già stremato. Il governo Conte prenda esempio dal governatore Fedriga, che invece di dormire ha provveduto tempestivamente a garantire il ristoro alle attività produttive con fondi regionali e ad effettuare gli investimenti per la sanità proprio per far fronte all'impennata di contagi", conclude Gava.