'Il Governo si attivi per Energy Saving Group'

"Vogliamo sapere le motivazioni che avrebbero portato Eni ad assumere unilateralmente la decisione di chiudere tutti gli sportelli della Energy Saving Group, compromettendo seriamente non solo il servizio ai clienti ma anche il futuro per 54 dipendenti. I Ministeri competenti dovrebbero attivarsi e assumere urgentemente delle iniziative per scongiurare la chiusura o comunque garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, eventualmente attraverso l'attivazione di una clausola sociale". Lo chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un'interrogazione al ministro dello Sviluppo Economico e al ministro del Lavoro, dopo che Eni ha comunicato la decisione di chiudere tutti gli sportelli della Energy Saving Group, società monomandataria con sede legale a Gorizia e con sedi operative, oltre che nel capoluogo isontino e a Pordenone in altre località del Fvg e del Veneto, annunciando di voler procedere all’apertura di nuovi negozi nelle aree interessate.

Alla senatrice "risulta incomprensibile come in un momento drammatico di crisi economica e occupazionale vengano chiusi rapporti commerciali storici, licenziando manodopera professionale senza precisare come sarà eventualmente inserito del nuovo personale, con quale formazione e chi lo dovrebbe formare".