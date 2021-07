'Il Green Pass deve scongiurare nuove chiusure'

"Il Green Pass è lo strumento per garantire sicurezza e scongiurare nuove chiusure, soprattutto in luoghi affollati. Naturalmente, se da una parte è importante non mettere in difficoltà commercianti ed esercenti, rendendo le verifiche agevoli, dall'altra sarebbe ora che i sovranisti la smettessero di avvelenare il clima con il loro terrorismo psicologico su vaccini e presunte restrizioni di libertà". Lo rimarca in una nota il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, prendendo la parola in merito all'adozione del Green Pass.

"Mentre in Fvg la politica, tutta, sta dando un ottimo esempio sui vaccini, dai big nazionali - aggiunge l'esponente dem - stiamo assistendo a un pessimo spettacolo. Da chi dichiara di aspettare il suo turno e non si è ancora vaccinato (Salvini) e da chi sostiene che gli under 40 non dovrebbero vaccinarsi (il capogruppo di Fdi alla Camera, Lollobrigida), si tratta di uno spettacolo davvero desolante".

"Come Pd, fin dall'inizio abbiamo avuto una posizione chiara rispetto al vaccino, convinti che questa sia l'unica strada da seguire per uscire dalla pandemia. Dai sovranisti - prosegue Moretti - continuiamo a sentire messaggi contraddittori e titubanti sui vaccini, così come ora sul green pass, dimenticando quanto successo la scorsa estate".

"Finalmente, anche le aziende sanitarie del Fvg - ricorda la nota - hanno iniziato a diffidare quei tanti professionisti del settore che non si sono vaccinati, mentre ho qualche perplessità sull'obbligatorietà del green pass per entrare sul luogo di lavoro".

"È stato sicuramente un bene - conclude Moretti - che le fabbriche e tanti luoghi di lavoro non siano stati chiusi durante la prima e seconda ondata della pandemia, grazie all'impegno e al sacrificio dei datori, dei sindacati e dei lavoratori. Che adesso si pensi alla vaccinazione obbligatoria per i lavoratori, invece, mi pare francamente una forzatura".