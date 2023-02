'Il mestiere di crescere'

"L'appuntamento previsto per il 9 febbraio rientra nell'attività di programmazione europea che rappresenta un obiettivo strategico dell'Amministrazione regionale, la quale in questi anni è riuscita a conseguire ottime performance sulla capacità di spesa dei fondi Ue a diretto beneficio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della riunione di Giunta nel corso della quale ha informato che, nell'ambito delle attività di comunicazione previste dai regolamenti Ue, è stata fissata la data della presentazione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) 2021-2027 del Friuli Venezia Giulia. La giornata prevista è quella di giovedì 9 febbraio a Udine, nell'Auditorium Comelli in via Sabbadini, dalle 10 alle 12.30.

Come ha spiegato l'assessore, l'evento di lancio è un importante momento di comunicazione e partecipazione al pubblico che ufficializza l'avvio del Pr Fesr Fvg. Oltre alle massime cariche dell'Amministrazione regionale, è prevista anche la presenza dei rappresentanti della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche di Coesione e dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

L'incontro ha all'ordine del giorno un confronto aperto con i rappresentanti del mondo delle imprese, della ricerca, delle politiche territoriali, del sistema finanziario ed energetico legati al contesto regionale; insieme a loro verranno condivise riflessioni sul futuro del Friuli Venezia Giulia e su possibili visioni prospettiche che consolidino il percorso avviato, anche in considerazione delle risorse in campo in questa contingenza temporale, compreso il Programma Fesr.