'Il Pd, europeista da sempre, sostiene Draghi'

"Il Pd, europeista da sempre, non ha esitato a raccogliere l'appello di Mattarella e sosterrà con coerenza Draghi e un Governo di alto profilo, per prendere e usare i soldi del Recovery fund. Prenderli tutti, sia chiaro, non solo un terzo come diceva Salvini una settimana fa". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, dopo che dal leader della Lega Matteo Salvini sono state manifestate aperture a un appoggio a un Governo guidato da Mario Draghi.

Per Serracchiani "prima viene la salvezza degli italiani e questa dev'essere la nostra stella polare, senza riserve. Ma il contributo sincero e disinteressato del Pd non fa velo alla memoria e al bisogno di chiarezza. Oggi Salvini ha deciso di dare fiducia al salvatore dell'Europa Draghi, dopo aver propugnato per anni il sovranismo contro l'Europa. Vedremo - conclude - se la sua conversione sarà sincera e duratura, o tattica e condizionata".