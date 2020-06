'Il Pd propone, ma la Lega gioca su due tavoli'

"Mentre la gente rispetta con fatica e responsabilità regole e sicurezza, il centrodestra si accalca nelle piazze, intorno a tricolori che sono di tutti a partire da chi non li ha mai vilipesi". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, all'indomani delle manifestazioni del centrodestra contro il Governo."La Lega smetta di giocare su due tavoli con due mazzi di carte - chiede Shaurli, che aggiunge: "a chi dobbiamo credere? Al presidente Fedriga e al suo vice che in Consiglio regionale predicano collaborazione istituzionale? O al sindaco Fontanini e ai parlamentari della Lega che vanno in piazza contro il Governo al seguito di Salvini?".

"Il Pd continua a dialogare e proporre e prova ne è - spiega il segretario dem - la mozione approvata oggi per gli operatori dello spettacolo e della cultura. Centrale ora è solo il bene della comunità, ma è anche sempre più chiaro che la nostra regione è un pezzo, e neanche pesante, sulla scacchiera nazionale. Cioè - conclude - quella che davvero interessa a Fedriga".