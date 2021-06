'Il porta a porta a Udine ha fatto lievitare la Tari'

“La Giunta Fontanini tenta di mettere una toppa per tamponare gli effetti negativi delle scelte compiute su raccolta e smaltimento dei rifiuti”, denuncia la consigliera comunale dem Cinzia Del Torre. “Il porta a porta, infatti, ha determinato un grosso aumento dei costi e le cifre sono destinate a crescere ancora, mentre il servizio peggiora. Oggi la Giunta stanzia un contributo straordinario del valore di un milione e mezzo di euro per abbattere la tariffa rifiuti, e nonostante questo, ci saranno comunque aumenti a carico di imprese e famiglie”.

“Quanto sarebbe aumentata la tariffa se il Comune non avesse deciso di distribuire un contributo straordinario così ingente? E per quanti anni il Bilancio del Comune sarà in grado di distribuire a pioggia simili somme, rimandando il momento dell'esplosione della tariffa Tari? Sulla gestione dei rifiuti la Giunta Fontanini continua a navigare a vista, senza programmazione, mentre ormai l'unico aspetto positivo per gli udinesi è il tempo trascorso perché mancano meno di due anni alle prossime elezioni”, conclude Del Torre.