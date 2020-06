'Il rendiconto semplificato è un obiettivo doveroso'

"Il rendiconto semplificato per il cittadino sulle disposizioni finanziarie della Regione è un obiettivo a cui puntiamo in maniera decisa, in linea con le previsioni normative nazionali, e che richiede alcuni step ai quali stiamo lavorando". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli nel contesto delle interrogazioni e interpellanze del Consiglio regionale.

"In chiave di trasparenza - ha rilevato Zilli - già oggi è disponibile sul sito istituzionale della Regione una relazione semplificata dei documenti previsionali e consuntivi che può aiutare a leggere in modo più agevole i documenti ufficiali, per loro natura tecnici e di difficile comprensione ai non specialisti. Per ottenere anche in Regione un rendiconto semplificato in senso pieno sarà necessario - ha aggiunto - lo sviluppo della nuova piattaforma informatica per la gestione contabile che sarà introdotta a partire dal prossimo esercizio finanziario. A ciò però bisognerà aggiungere anche un sistema di rilevazione che possa mettere in relazione le risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, nonché dei risultati conseguiti, secondo un percorso - ha osservato l'assessore - che si avvicina molto ai sistemi di contabilità analitica e controllo di gestione che sono presenti nelle aziende private".

"L'importante non sono solo i numeri - ha concluso l'assessore - ma la loro leggibilità: abbiamo il dovere di evitare che il cittadino desideroso di informarsi si trovi prigioniero di un labirinto di cifre. Deve essere sempre chiaro come vengono spesi i soldi di tutti".