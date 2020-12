'Il settore domestico trovi spazio nel Recovery'

“Nelle azioni del Recovery si può coinvolgere anche il lavoro domestico, che è soprattutto femminile, ha una quota di nero ancora molto rilevante e ha bisogno di tutele finora non ricevute. Parità di genere, inclusione sociale e territoriale, attenzione sui temi del lavoro e delle politiche attive sono nelle linee guida del piano del Governo”. Lo ha detto oggi la presidente della commissione Lavoro della Camera intervenendo alla conferenza stampa online organizzata da Assindatcolf, Associazione sindacale nazionale dei lavoratori di lavoro domestico e Centro Studi e Ricerche IDOS su “Il Lavoro domestico al tempo del coronavirus: l’impatto dell’emergenza sanitaria sulla forza lavoro e le previsioni per il futuro”.

Ricordando che “il Pd è stato tra i primi partiti che hanno chiesto di intervenire sul settore domestico, assegnando un ristoro iniziale per i lavoratori domestici”, Serracchiani ha indicato che “nella manovra di Bilancio c'è l'assegno unico per i figli, un segnale importante per le famiglie assieme al fondo, rifinanziato, per il caregiver”.

Serracchiani ha espresso “interesse” per “un intervento nella riforma fiscale sulla deducibilità totale del costo del lavoro domestico”, sottolineando che “la riduzione delle tasse va anche incontro alla richiesta di aiutare le famiglie e le persone in difficoltà nel post covid almeno per tutto il 2021 ed il 2022”.