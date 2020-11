'Il sindaco di Udine in stato confusionale'

"Fontanini perde le staffe e mette su il solito disco rotto", commenta Vincenzo Martines (Pd). "Quando non sa cosa dire tira fuori la parola immigrazione e pensa che sia sufficiente. Intanto lui e il suo fido Ciani per Borgo stazione non sono riusciti a battere un chiodo. Hanno armato la polizia fino ai denti e i problemi sono rimasti lì, intatti. Invece di dire chiaramente che intende fare, ora che siamo punto e daccapo con il tema sicurezza in città, chiede agli altri (il Pd) che ha fatto finora. E si dimentica, con un lapsus da sindaco distratto e forse stufo del suo lavoro, che è lui che sta governando".

"Poi riprende le accuse di due anni e mezzo fa, ma addirittura se la prende con le cooperative. Un tentativo grottesco di nascondersi dietro slogan triti. Di concreto Fontanini non porta a casa niente. Nemmeno sul campo che sembrava lo dovesse ergere a difensore della sicurezza cittadina, il suo cavallo di battaglia".

"Non ha rispetto per nessuno Fontanini, se la prende col Pd, per nascondersi dietro un dito, ma in questo delirio confusionale, di ritornelli vecchi cui credono solo i suoi accoliti, la cosa più difficile da accettare è che manca di rispetto alla città. Comportandosi da tribuno leghista e non da amministratore di una importante città", prosegue Martines.

"L’elenco delle sciocchezze della Giunta è lungo, perfino nel tirare le righe blu in via Aquileia oppure nel trovarsi imposta la pedonalizzazione di via Mercatovecchio dalle firme dei cittadini. E quando si era inventato la storia del tram in centro? E la differenziata che costerà alle famiglie udinesi una sassata? È andato in tilt il sindaco per quattro positivi alla Cavarzerani e a momenti si creava una insurrezione come mai era accaduto. Uno che le crisi di giunta se le fa risolvere da Fedriga, come può essere credibile nell’affrontare questioni delicate come la vita nei quartieri di Udine? Ecco, invece di riesumare storie che non interessano più nessuno, il sindaco faccia il sindaco che la città ha bisogno di essere amministrata e di recuperare un minimo di prestigio in giro per la Regione. Fontanini ha la coda di paglia. Per questo perde le staffe. Di solito, i saggi dicono che si perde la lucidità quando non si ha sotto controllo la situazione", conclude Martines.