'Il sondaggio Ipsos premia il buon governo di Fedriga'

"I numeri emersi dal sondaggio Ipsos rendono merito al grande impegno e al buon governo del Presidente Fedriga e della Giunta del Friuli Venezia Giulia". Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare della Lega, che si dice "orgoglioso di far parte di una maggioranza che ascolta i cittadini e si impegna quotidianamente per famiglie, imprese e associazioni della Regione, cercando di fornire risposte puntuali alle esigenze di tutti, in tempi così difficili".

"Ogni giorno dobbiamo dare prova di essere all'altezza della fiducia che i cittadini hanno riposto in noi con il voto del 2018, ma i numeri emersi dal sondaggio danno sicuramente la forza di andare avanti perché la strada è quella giusta. Un grazie - conclude la nota del gruppo regionale della Lega - al Governatore Fedriga che non si risparmia mai nell'impegno, e per il buonsenso con cui guida la Regione in un momento tanto critico della storia".