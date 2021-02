'Il sostegno a Draghi? Una scelta per il Paese'

A margine della conferenza stampa di presentazione delle prossime tappe della campagna vaccinale, il Presidente Massimiliano Fedriga è intervenuto anche sul Governo Draghi.

“Già in riunione con Matteo Salvini, la linea emersa era stata quella di una scelta in base alle proposte e al programma per il Paese. Restando all’opposizione, la Lega avrebbe aumentato i consensi, perché è sempre molto più facile... Invece la decisione di sostenere l’Esecutivo è stata fatta sulla base di quello che serve in questo momento al Paese. Oltretutto, un Governo condizionato da Pd, M5S e Leu sarebbe stata una scelta sbilanciata e sbagliata per l’Italia”.

“Mario Draghi farà valere gli interessi nazionali per la sua autorevolezza, che non è indifferente in un momento come questo. Entrando nel dettaglio del programma, penso che si possa costruire qualcosa di buono in questa fase emergenziale. Draghi mi ha sempre convinto molto, ma penso si debba superare l’ideologia del sì o del no a prescindere, basandosi unicamente sul nome”.