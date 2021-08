'Il sottosegretario Durigon tolga Draghi dall'imbarazzo'

“Il sottosegretario Durigon dovrebbe togliere il premier Draghi dall’imbarazzo di averlo accanto al Governo della nostra Repubblica, nata dalla lotta antifascista. Sia lo stesso Salvini ad aprire bocca e a chiedergli di fare il necessario passo indietro, si muovano anche i cosiddetti ‘moderati’ della Lega se vogliono esser coerenti”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo che il sottosegretario al Mef Claudio Durigon ha proposto di reintitolare ad Arnaldo Mussolini il parco comunale di Latina, cancellando l’attuale intitolazione a Falcone e Borsellino.

Per la senatrice “mettere un Mussolini al posto di Falcone e Borsellino è un segnale dalla terribile valenza politica e civile. Durigon non è l’ultimo venuto e sicuramente sa quello che fa, dunque si deve assumere tutta la responsabilità di quanto ha detto. Questa non è una richiesta ‘da sinistra’ ma il minimo richiesto in un Paese democratico”.