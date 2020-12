'Il tavolo per le attività produttive arriva a buoi scappati'

“Per le crisi industriali i tavoli si aprono a crisi conclamata o, per dire più esplicitamente, a buoi scappati”. E’ il commento del responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, all’annuncio dell’istituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale, proposto dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, di concerto con l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen.

“Continua a colpire il ‘tempismo’ dell’assessore Bini sul fronte industriale”, osserva l’esponente dem. “E’ passato quasi un anno dallo scoppio della pandemia, è rimandata al prossimo anno la nuova legge Sviluppaimpresa, non sappiamo ancora se il nuovo famoso bazooka dell’indebitamento sarà per investimenti o per ristori. Quei ristori che sono ‘mancette’ o ‘assistenzialismo’ se vengono dal Governo, oppure – conclude - ottimi e abbondanti se li eroga la Regione”.