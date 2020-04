'Il voto della Lega ha indebolito l'Italia in Ue'

"Fedriga dovrebbe riconoscere che il voto degli europarlamentari della Lega a Bruxelles è stato un errore, un colpo agli interessi dell'Italia inferto con il chiaro intento di ottenere il 'tanto peggio'. Dal Friuli Venezia Giulia sono stati mandati due rappresentanti della Lega in Europa a difendere gli interessi anche del nostro territorio, e con il loro voto hanno disatteso questo mandato. Fedriga faccia chiarezza su questo e poi ci venga a istruire su cosa indebolisce o rafforza il nostro Paese". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, replicando alle dichiarazioni del presidente Fvg Massimiliano Fedriga, secondo cui con un voto parlamentare sul Mes l'Italia "andrebbe a trattare in Europa con una posizione più forte".

"Siccome l'interesse del Fvg e quello di Salvini sono in contrasto - spiega la parlamentare - chiediamo al presidente della nostra Regione perché non torni a fare a tempo pieno il dirigente nazionale della Lega, a lavorare apertamente solo per Salvini in opposizione all'Europa e all'Italia, seguendo le direttive della multinazionale sovranista".

Per Rojc "all'inizio è stato abile Fedriga a usare toni ambigui per blandire l'elettorato moderato, ma il trucco è ormai scoperto".