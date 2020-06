"Immediata riapertura dell’ufficio postale di San Odorico. Ho presentato un’interrogazione al ministro per lo Sviluppo economico sollecitando in proposito iniziative urgenti al governo. Dopo oltre due mesi di chiusura per l’emergenza Covid non abbiamo notizie della sua riapertura". Lo rende noto la deputata friulana della Lega Vannia Gava.

“Nel Friuli occidentale – sottolinea Gava - non sono ancora stati riaperti gli uffici postali di Sacile Uno, Porcia-Sant’Antonio, Maniago Uno e Savorgano. Anche per questi sono intervenuta con un’interrogazione urgente al Mise per avere spiegazioni. La loro riapertura era prevista entro i primi di giugno. Calendario alla mano, siamo già oltre la metà del mese. Risultato: a Sacile tutti i clienti postali aspettano addirittura il proprio turno in via Cavour, in coda, creando così possibili assembramenti nei giorni di pagamento delle pensioni. Proprio la settimana scorsa ho personalmente illustrato questa grave situazione al ministro Patuanelli, che ringrazio. Ho sentito anche il vicepresidente di Poste italiane, ingegner Lascom, che mi ha assicurato una risposta nelle prossime ore. Rimaniamo in attesa fiduciosa, ma continuerò a vigilare tutti i giorni affinché il nostro territorio non venga trascurato ed ulteriormente penalizzato dal taglio dei servizi con la scusa del Covid-19".