'Impennata Covid, mantenere la freddezza'

“Mantenere la freddezza è obbligatorio soprattutto in questi casi e non servono allarmismi ma auspichiamo che le decisioni della Giunta Fedriga siano prese sulla base di valutazioni strettamente scientifiche e, se non disturba troppo, anche con il confronto e il coinvolgimento. Perché non ci possiamo nascondere che questa impennata di contagi preoccupa, e non vorremmo trovarci nuovamente in piena emergenza”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dei dati che registrano un nuovo picco in regione.