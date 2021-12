'Importanti le parole di Draghi sul lavoro'

"I passaggi di Draghi sulla precarietà del lavoro e sugli aspetti sociali della manovra non sono meno importanti di altri concetti, e anzi vanno sottolineati perché devono essere parte integrante della politica di questo governo. Aperto il confronto con i sindacati, decise misure per la sicurezza sui posti di lavoro, indicata la strada per fermare le delocalizzazioni selvagge: non è tutto ma sono alcune misure concrete messe in campo". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito ad alcuni passi della conferenza stampa del premier Mario Draghi.

"Essere pienamente d'accordo con Draghi come dice Fedriga - rileva il segretario dem - significa farsi carico di tutto e non prendere 'à la carte' ciò che fa comodo di questo Governo, prendendo ad esempio le distanze da misure ‘scomode’. Non basta dire che non si deve politicizzare un vaccino e che si devono fare le terze dosi: bisogna dare messaggi coerenti e rassicuranti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia e metterli in condizioni di farle al più presto queste terze dosi”.

“Se un giorno ripartiamo dicendo a priori di esser contrari a eventuali chiusure e provvedimenti del Governo, mentre se fa comodo siamo d’accordo – aggiunge Shaurli - siamo sempre alle solite chiacchiere: rimarremo in fondo alle graduatorie Covid e citare Draghi non servirà a niente".