'In assestamento 117 milioni per casa, salute e lavoro'

"Con questa manovra straordinaria di fine anno andiamo a mettere in circolo più di 117 milioni per garantire liquidità a diversi settori, tra cui quello della casa, sul quale interveniamo con 50 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie sul bando prima casa venendo così incontro alle esigenze di molte giovani famiglie". Così l'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, in sede di Consiglio regionale a margine dell'approvazione da parte dell'Aula del disegno di legge "Misure finanziarie multisettoriali urgenti".

Come ha ricordato l'assessore, l'assestamento si fonda, da un lato sulle risorse (66,6 milioni) derivanti dall'accordo finanziario sottoscritto dal governatore Fedriga con lo Stato, dall'altro sugli storni e sulle economie interne messe in atto dall'Amministrazione regionale attraverso un processo ricognitivo portato avanti da tutti gli assessorati. "Si tratta di una posta complessiva importante - ha rimarcato l'assessore - che è stata messa immediatamente a disposizione del territorio in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, evitando così che queste risorse confluissero nelle economie di spesa di fine anno, che possono essere riutilizzate soltanto con la legge di assestamento estiva del 2022".

"In questo provvedimento - ha spiegato Zilli - abbiamo previsto anche un significativo stanziamento (27,92 milioni) a favore del Sistema sanitario regionale, in considerazione del fatto che l'emergenza pandemica non si è ancora esaurita ed è quindi necessario rafforzare gli strumenti per il contrasto alla diffusione del virus".

Anche le attività economiche, secondo l'assessore, sono state oggetto di un'attenzione particolare con un importo complessivo di 31 milioni di euro, all'interno dei quali è stata riservata una significativa posta di bilancio (24,35 milioni) destinata al Fondo agricoltura.

"Importante - ha sottolineato Zilli - anche la copertura garantita al Coni per le sanificazioni degli impianti sportivi, affinché i nostri giovani possano continuare a praticare lo sport in un regime di sicurezza sanitaria".

Infine, come ha concluso l'assessore, con 1,8 milioni di euro "andiamo a rimpinguare il fondo per la ripartenza della cultura, un settore il cui rilancio è in grado di generare importanti ricadute occupazionali".

In attesa della legge di Stabilità e della manovra di bilancio, che verranno esaminate dall'Aula nella settimana centrale di dicembre, il ddl 152 - Assestamento ter dispone interventi per più di 117 milioni di euro. Ecco le principali novità della manovrina di novembre.

EDILIZIA. La posta più rilevante sono i 50 milioni di euro immessi nel circuito finanziario regionale per concedere i contributi sulla prima casa: l'obiettivo è ridurre in modo significativo la lista delle domande arretrate.

SANITA'. Il ddl stanzia 27 milioni e 900mila euro per mettere in sicurezza il sistema sanitario, alla fine del secondo anno di pandemia.

AGRICOLTURA. Il Fondo di rotazione per gli interventi nel campo dell'agricoltura viene rimpinguato con ulteriori 24,3 milioni di euro.

IMPRESE. Vengono stanziati 3 milioni di euro per soddisfare le domande delle aziende relative alla legge Sabatini, che concede contributi per l'acquisto di macchinari. Le richieste sono attualmente 572 in regione. Vengono inoltre attribuiti al Frie (Fondo rotazione iniziative economiche) ulteriori 3 milioni. Un milione di euro, infine, andrà a finanziare spese di investimento a favore di piccole imprese commerciali.

CULTURA E SPORT. Vengono assegnati 2 milioni di euro per la sanificazione degli ambienti sportivi, mentre 1,8 milioni andranno a rimpinguare il fondo sulla ripartenza.

MAESTRI E SCUOLE SCI. Con un emendamento presentato dalla Giunta, sono state delegate a Cata e Catt Fvg le funzioni di concessione dei contributi a favore di maestri e scuole di sci, in relazione al sostegno statale legato all'emergenza Covid. Si tratta, ha spiegato l'assessore Sergio Emidio Bini, di 1,3 milioni, con il 70 per cento degli aventi diritto che ha presentato domanda.

DIOCESI. Alla Diocesi di Trieste viene assegnato un contributo di 380mila euro per la riqualificazione del Museo diocesano. Altri 100mila euro sono destinati al seminario della Diocesi di Concordia-Pordenone per la progettazione e la realizzazione di sale polifunzionali.