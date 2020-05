'In Aula si parla finalmente di Solitudine'

"In questi ultimi due giorni in III Commissione si è discusso di Solitudine, tema sul quale esiste una mia proposta di legge (n. 11), presentata all’inizio di questa legislatura e da pochi giorni anche un DDL (n. 91) della Giunta regionale, che si limita ad alcune proposte di modifica della legge sull’invecchiamento attivo", commenta il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

"È positivo che finalmente il tema venga affrontato, considerato che in quasi due anni non si è mai voluto calendarizzare la nostra proposta, così come è positivo che la Giunta vi investa il proprio ruolo, quello che convince di meno è l’articolato del DDL 91: un problema che coinvolge tutte le fasce di età viene trattato emendando la legge sull’invecchiamento attivo per ribadire l’equazione vecchiaia uguale solitudine, con una lettura incompleta e carente, meglio è lavorare su una legge ad hoc. Il secondo aspetto che lascia perplessi è l’assenza di una chiarezza sugli strumenti per prevenire e combattere la solitudine e in filigrana una volontà accentratrice laddove invece sarebbe opportuno dare spazio, visibilità e possibilità di confronto alle esperienze frutto dell’iniziativa e della creatività degli enti locali così come del mondo della solidarietà e dell’associazionismo".

"Dalle audizioni di questi giorni è emerso come vi sia un interesse diffuso e trasversale sulla stesura di un testo di legge interamente rivolto al fenomeno della solitudine e non ad un mero lavoro di emendamento di una legge già esistente e che si occupa di altro e questo assume una particolare rilevanza dopo l’esperienza della quarantena da Covid-19, sulla quale non vi è alcuno sforzo di elaborazione analitica nel testo di legge giuntale. Siamo riusciti ad ottenere che sul testo si crei un comitato ristretto aperto a tutti i gruppi per giungere a una proposta il più possibile condivisa, ora ci aspettiamo che la giunta regionale non si arrocchi anche su questo", conclude Honsell.