'In città serve un piano di manutezione degli alberi'

"Sulla questione alberi in città, abbiamo già richiesto all’Amministrazione comunale di Udine, a fronte dei repentini e numerosi eventi climatici estremi, un piano di zona, che preveda la valutazione dello stato di salute di tutti gli alberi presenti nel territorio, non solo per motivi di tutela del verde ma anche per la sicurezza dei cittadini", spiega Lorenzo Patti, consigliere comunale della lista civica SiAmo Udine.

"Viste le violenti precipitazioni è assai importate avviare un rapido censimento. L’urgenza di abbattere alberi si deve concretizzare non tanto nella sola area del Castello, ma in tutte le zone della città, per esempio nelle periferie, un po' dimenticate dall'attuale Amministrazione comunale e dove si posso verificare ulteriori danni. Quindi, chiediamo alla Giunta di predisporre un serio piano per la prevenzione delle emergenze ambientali, con la compilazione di apposite schede di rischio di dissesto idrogeologico. Bisogna prevedere di ridurre vittime, danni ambientali e strutturali, che costano migliaia di euro allo Stato e ai cittadini".