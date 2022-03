'In Fvg mancano impianti per lo smaltimento dell'amianto'

Alla fine anche gli ambientalisti si schierano a favore dell’ampliamento del sito di stoccaggio di amianto di Porcia. L’onlus Acqua ha, infatti, segnalato alla Regione la situazione di pericolo legata alla carenza di impianti di smaltimento del composto cancerogeno, con il rischio che sempre più persone se ne sbarazzino in modo clandestino.

“Attualmente l’amianto raccolto in Friuli Venezia Giulia finisce quasi interamente all’estero, soprattutto Germania e Norvegia" ha commentato il sodalizio che, in passato, ha ottenuto anche il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Non serve scomodare il caro carburanti degli ultimi giorni: viaggi così lunghi comportano un’esplosione del prezzo finale. La crisi economica in atto spingerà i meno civili a liberarsi dell’ingombrante rifiuto alla vecchia maniera, con frammenti scaricati in prati e alvei e altri buttati nei cestini stradali. Bisogna attivarsi per evitare questa bomba ecologica ad orologeria, incrementata dagli stessi incentivi allo smaltimento disposti di recente dalla Regione”.

“Aiutare le famiglie ad affrontare i costi di dismissione dell’amianto è bella cosa ma se le risorse si riducono all’osso a causa dei costi del servizio il provvedimento perde di efficacia", ha concluso Acqua. "La bonifica del Cellina tra Montereale e Maniago che partirà a breve dovrà ad esempio ridimensionare le quantità rimosse. L’estensione del sito di Porcia potrebbe rappresentare quindi la soluzione: tra l’altro non si tratta di realizzare dal nulla un nuovo impianto ma di riempire una vecchia cava in disuso”.