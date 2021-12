'In Fvg ottima ripresa grazie a imprese e lavoratori'

"Il fatto che il Friuli Venezia Giulia, sulla base di indicatori come il Pil e l'export, sia una delle regioni italiane che sta uscendo meglio dalla crisi economica causata dalla pandemia è un merito che va attribuito in primo luogo ai lavoratori e alle imprese che, con caparbietà e passione, hanno saputo rialzarsi e ripartire credendo nei valori dell'etica del lavoro".

Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro e dei relativi brevetti per gli insigniti degli anni 2020 e 2021. L'onorificenza, concessa dal Presidente della Repubblica, è stata conferita a 46 nuovi Maestri del Lavoro del Friuli Venezia Giulia.

Il governatore, ringraziando i Prefetti per la collaborazione garantita durante l'emergenza, a seguito del recente incidente accaduto a Trieste ha voluto ricordare come, a tutela della loro salute e della loro dignità, ai lavoratori debbano essere garantite in ambito professionale le condizioni di sicurezza, ribadendo che "non servono nuove leggi, ma c'è bisogno - ha aggiunto - di una collaborazione tra tutte le istituzioni competenti non solo nell'ambito dei controlli, ma anche per favorire un cambiamento culturale che riaffermi la centralità del lavoratore".

Fedriga ha poi spiegato come la Regione stia fortemente investendo sull'innovazione per strutturare la ripresa economica puntando sulla partnership pubblico/privato, "in quanto - ha sottolineato il governatore - dobbiamo capitalizzare la concentrazione sul nostro territorio dei centri di ricerca e dei parchi tecnologici, collegando sempre più questo sistema al settore produttivo in una prospettiva di competitività internazionale a cui il Friuli Venezia Giulia per vocazione storica e geopolitica deve guardare".

Stigmatizzando l'operato di quelle imprese che, pur non essendo in crisi, delocalizzano la produzione all'estero per abbattere il costo del lavoro chiudendo gli stabilimenti e lasciando le persone senza prospettive, Fedriga ha rimarcato come ci siano anche delle multinazionali che stanno insediando la loro attività in regione. Infine, il governatore ha ribadito come la politica abbia il dovere di "programmare il domani" in un'ottica "che non deve guardare esclusivamente alle elezioni più vicine, ma alla costruzione del futuro per le prossime generazioni".

Gli insigniti sono: Alessandro Bidoli (Serramtal), Franco Biscontin (Electrolux Italia), Giovanni Bonica (Rfi), Flavio Bordignon (Arteni), Ivo Borri (Trieste Trasporti), Manuela Brezza (Poste Italiane), Alessandro Brussi (Danieli & C. Officine Meccaniche), Paolo Candotti (Marine lnteriors Cabins S.p.A.), Severino Cariolato (Fantoni), Sergio Caruso (Leonardo), Antonio Casola (Ridolfo de Franceschi & C), Patrizia Cattozzo (Gervasoni), Severino Cedarmas (Acciaieria Fonderia Cividale), Roberto Collavizza (Tim), Paolo Comand (Atomat), Marta Concato (Leonardo), Roberto Del Frari (Rfi), Nevia Denich (Trieste Trasporti), Roberto De Re (Fantoni), Roberto Dudine (Innocente e Stipanovich), Alessandra Gargiulo (Ater Gorizia), Marco Giacomello (Insiel), Elena Giacomin (Ferservizi), Antonio Giamei (Bnl Gorizia), Marco Leone (Benvic Europe), Fabio Manzin (Fincantieri), Mario Marascutti (Savio Macchine Tessili), Oscar Marchese (E-distribuzione), Gianni Miani (E-distribuzione S.p.A.), Marcello Paradisi (Sme), Claudio Pasut (Savio Macchine Tessili),Mauro Pestri (Acciaierie Bertoli Safau), Paolo Pierdomenico (Wartsila Italia), Sara Pignolo (Essericami), Marina Pizzol (Leonardo), Daniele Pollo (Arbor), Maria Grazia Rampazzo (Sda Express Courier), Adriano Romano (Officine Nuove), Maurizio Rossmann (Sandalj Trading Company S.p.A.), Daniele Rovere (Leonardo), Giacomo Rubini (Grand Hotel Astoria di Grado), Sergio Sabbadini (Fincantieri), Giuliana Santi (Autotrasporti Chiarcosso), Fulvio Sbroiavacca (lnsiel), Giampietro Vignandel (Electrolux Italia) e Marcello Ziraldo (Sms Group).

La decorazione della Stelle al Merito del Lavoro è concessa alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche e private, organizzazioni sindacali e associazioni che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, e di buona condotta morale, abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Ringraziamenti e congratulazioni sono stati rivolti ai neo Maestri del Lavoro da parte del Prefetto, Annunziato Vardè, del Presidente Fedriga, del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, del Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Trieste, Pierpaolo Guaglione, del Console regionale della Federmaestri, Mario Caporale che hanno provveduto alla consegna delle onorificenze, insieme al Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, al Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, e al Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello.

“Ai Maestri del Lavoro e alle loro famiglie va il mio sincero apprezzamento, per la passione e l’impegno profuso, teso a trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di professionalità, rigore e spirito di sacrificio”. Con queste parole il Prefetto di Trieste ha ringraziato i neo Maestri del Lavoro.