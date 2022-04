'In Fvg si lavora per evitare il radicamento delle mafie'

"Il nostro obiettivo è evitare il radicamento delle mafie in Friuli Venezia Giulia, dove non hanno mai attecchito e dove le grandi operazioni si sono limitate a colpire insediamenti transitori per soggetti che stavano svolgendo traffici transfrontalieri", ha detto il direttore della Direzione investigativa antimafia, Maurizio Vallone, al Teatro Verdi di Trieste, in occasione del convegno ‘Criminalità Transfrontaliera. Cooperazione di Polizia e Giudiziaria’, promosso nell'ambito delle celebrazione del 30esimo anniversario della Dia.

“L'obiettivo è colpire ciò che c'è in questo momento di microcriminalità organizzata, i traffici che si svolgono da qui alla frontiera ed evitare che anche qui ci sia un radicamento che poi diventa difficile estirpare".

“Sul territorio l'attenzione è alta", ha aggiunto il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè. "Trieste è un'importante e storica città di frontiera, che deve fare i conti con la criminalità straniera. E' più che mai necessario in questo contesto realizzare e sviluppare varie forme di collaborazione con analoghi uffici giudiziari e di polizia di Austria e Slovenia per mettere a punto efficaci sinergie di contrasto alla criminalità anche organizzata che si annida all'estero e tenta d’infiltrarsi, contando di restare impunita in considerazione della complessità del diritto penale internazionale".

“Oggi - ha ricordato ancora Vallone - le mafie tentano d’inserirsi nel settore economico, negli appalti, avvicinano gli imprenditori che sono in difficoltà a causa della crisi pandemica e, ora, anche a causa della guerra in Ucraina, e cercano di attirarli con disponibilità di liquidità. Ma gli imprenditori devono sapere che quando cedono alle lusinghe della mafia è un cappio che si mettono al collo".

"Possiamo parlare di Friuli Venezia Giulia come 'isola felice' nel senso che qui non ci sono insediamenti stanziali della criminalità organizzata: non ci sono locali della 'ndrangheta, né insediamenti stabili della Camorra e di Cosa nostra, ma ci sono interessi di tutte e tre queste forze del male. Quindi l'attività della Dia, della Procura e di tutte le forze di polizia, deve mirare a sventare queste attività insidiose. Ci sono capitali che vengono da lì", ha detto il Procuratore Capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a margine del convegno.

"Queste organizzazioni - ha aggiunto - guardano con interesse agli investimenti che l'Europa sta dando alla nostra regione. La mia attività verso la Polizia giudiziaria, i Carabinieri, la Polizia, la Dia e la Guardia di Finanza sprona loro a non cessare di controllare mai con attenzione i flussi di capitale".

"Lo scorso anno, pur non avendo una competenza diretta in questa materia, la Regione ha approvato una nuova norma sulla sicurezza, la 5 del 2021, che potenzia i rapporti con le istituzioni statali alle quali continuiamo a fornire tutto il supporto necessario. Un sostegno che si esprime in diversi modi: certamente finanziario e logistico ma anche fornendo attrezzature e mettendo in campo attività che possono rendere più efficace il lavoro in generale delle Forze dell'ordine e in particolare della Direzione investigativa antimafia", ha detto l'assessore alla Sicurezza e Politiche dell'immigrazione, Pierpaolo Roberti, nel corso dell'inaugurazione della mostra al Teatro Verdi ‘L'Antimafia itinerante - trentennale della Dia’, cui ha fatto seguito il convegno.

Portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, impegnato in una riunione urgente della Conferenza delle Regioni, l'assessore Roberti ha sottolineato quanto risulti "estremamente importante l'azione della Dia per un territorio come quello del Friuli Venezia Giulia, contraddistinto da un benessere diffuso e dove non c'è una presenza radicata da parte delle organizzazioni mafiose. Proprio qui - ha aggiunto l'esponente della Giunta – è necessario pertanto tenere ben alta la guardia per evitare che le associazioni criminali possano attecchire".

"Territorio di confine con ottimi rapporti con i Paesi confinanti, il Friuli Venezia Giulia nell'ultimo periodo è cresciuto molto da un punto di vista economico in un quadro generale caratterizzato dall'emergenza pandemica prima e oggi da quella del conflitto in Ucraina. Oltre agli importanti investimenti già effettuati dalla Regione - ha spiegato Roberti - stanno per arrivare nel nostro territorio, in virtù del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ingenti risorse che possono fare gola agli imprenditori legati alla criminalità organizzata".

"Inoltre qui registriamo un fenomeno costante, quello dell'immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica con flussi che molto spesso non sono spontanei ma organizzati da chi vuole lucrare in modo illegale su queste situazioni. Traffici – ha ricordato l'assessore - che possiamo stroncare sul nascere solo grazie a una stretta collaborazione e a un efficace coordinamento con le autorità dei Paesi confinanti, le Forze dell'ordine e la Direzione investigativa antimafia".

"E' poi fondamentale continuare a battersi, con decisione, contro l'odiosa tratta di esseri umani, un reato gravissimo che durante il convegno è stato approfondito anche dal procuratore distrettuale della Procura di Capodistria Katjusa Poropat Lakoseljac".

"Iniziative come quelle organizzate dalla Dia oggi a Trieste sono fondamentali per far capire a tutti che nel nostro territorio - ha concluso Roberti - non tolleriamo infiltrazioni di questo tipo".

"Un'opportunità di riflessione tanto interessante quanto importante - così l'ha definita in chiusura il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin - che prende spunto dalla necessità di affrontare un mondo sempre più globalizzato e colpito da un effetto distorcente che provoca anche una globalizzazione della criminalità, capace di utilizzare molto bene soprattutto le semplificazioni per fare i propri interessi a discapito del bene comune".

"È chiaro - ha aggiunto - che la risposta deve passare attraverso la collaborazione, sia da parte inquirente sia da parte investigativa, per trovare insieme gli strumenti in grado di bloccare questa globalizzazione della criminalità organizzata nel momento in cui, sempre più, guarda al mondo come a un mercato verso il quale rivolgersi".

L'evento triestino, introdotto dal direttore della Dia, Maurizio Vallone, ha visto anche gli interventi dell'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e del prefetto di Trieste, Annunziato Vardè. I lavori, preceduti dall'inaugurazione della mostra "L'Antimafia itinerante" e moderati dalla giornalista Luana De Francisco, hanno altresì impegnato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, Antonio De Nicolo, il procuratore della Repubblica di Klagenfurt (Austria), Joseph Haissl, il procuratore distrettuale della Procura di Capodistria (Slovenia), Katjusa Poropat Lakoseljac, il direttore del servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, generale di brigata Fabio Cairo, e il capo divisione del III Reparto della Dia, colonnello Stefano Caporossi.

"Diventiamo più forti - hanno concordato gli oratori - quando, mirando alla prevenzione, possiamo far leva su una collaborazione e una cooperazione capaci di coinvolgere i livelli interregionale e transfrontaliero, approfittando di un linguaggio comune (l'inglese), la conoscenza delle rispettive procedure penali e una comunicazione immediata attraverso i più rapidi ed efficaci canali informatici".

"La soluzione - ha evidenziato dal canto suo Zanin - deve certamente passare attraverso la collaborazione: ogni singolo Stato con le proprie peculiarità, le proprie responsabilità e la propria cultura giuridica da mettere a disposizione degli altri in sinergia, ma non cercando un'integrazione esasperata con una riduzione ad unum anche dei percorsi giuridici e investigativi perché, altrimenti, la visione risulterebbe troppo semplificata".

"Dobbiamo perciò collaborare ma anche mantenere ognuno la rispettiva anima che è frutto di storia, cultura giuridica e relazionale. Quindi, attenzione anche alla salvaguardia della diversità - ha concluso il presidente dell'Assemblea Fvg - per offrire una risposta giuridica all'interno dell'Europa capace di affrontare un problema globale ed evitando una semplificazione che, per definizione, rischia di far perdere ricchezze e punti di vista, diminuendo in parte il senso della democrazia".