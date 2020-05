'In settimana saranno chiuse le pratiche di cassa in deroga'

"Entro questa settimana, probabilmente anche prima, la Regione Friuli Venezia Giulia chiuderà tutte le pratiche relative alla cassa integrazione in deroga (Cigd). Ad oggi sono state processate 7mila domande, quindi di fatto mancano poche unità e il lavoro, per parte della Regione, sarà finito: adesso ovviamente spetta all'Inps concludere l'iter". Lo ha reso noto il governatore Massimiliano Fedriga in merito allo stato di avanzamento delle domande di cassa integrazione in deroga.

Fedriga ha aggiunto che "a differenza di altre realtà, noi abbiamo la consapevolezza di aver portato a termine l'istruttoria con estrema professionalità e responsabilità: non a caso abbiamo una percentuale di rigetto delle pratiche che è inferiore al 2%".

Il governatore ha ripercorso le tappe di questi due mesi, ricordando che "siamo partiti con circolari del Ministero che modificavano la procedura ordinaria e non la semplificavano di certo, malgrado le Regioni avessero richiesto espressamente un cambio di passo. Alla Regione sono pervenute in un mese più del numero totale di domande che normalmente erano arrivate nel periodo 2008-2020 e, in gestione ordinaria, avevamo 4 dipendenti a part-time che si occupavano di queste procedure. In un mese - ha ribadito Fedriga - abbiamo raggiunto quota 40 unità a tempo pieno formate ad hoc, al lavoro tutti i giorni festivi compresi".

"Abbiamo lavorato con estrema serietà - ha rivendicato Fedriga - prendendoci le nostre responsabilità e cercando di risolvere il problema, senza cercare di scaricare colpe, che peraltro non avevamo, su altri: avremmo potuto scegliere la strategia della velocità, senza richiamare gli interessati pratica per pratica, richiedendo le integrazioni necessarie per concludere l'iter con efficacia e poi addossare le colpe dei rigetti all'Inps. Il risultato sarebbe stato solo un aggravio di tempi nell'erogazione per i lavoratori".

Per l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, vi sarà piena soddisfazione quando l'Inps avrà erogato a tutti i beneficiari la Cigd. "Così il Friuli Venezia Giulia - sottolinea Rosolen - avrà dimostrato che il lavoro attento, continuo e preciso su ogni pratica è stato fatto a garanzia e per il bene dei lavoratori della nostra regione".

Ma la Cgil continua il pressing

Un’ulteriore accelerazione alle procedure di autorizzazione delle prime 8mila domande di cassa integrazione in deroga pervenute alla regione, tutte presentate entro il mese di marzo. Chiarimenti sui tempi di pagamento, alla luce della disposizione del Decreto Italia, che affida all’Inps anche le nuove procedure di autorizzazione della cassa in deroga, oltre ai pagamenti, e prevede l’erogazione di una prima quota pari al 40% dell’indennità entro i 15 giorni dalla presentazione della domanda. La possibilità di un anticipo da parte della Regione, attraverso i fondi di rotazione o altri strumenti, della Cigo e della cassa in deroga per tutti quei lavoratori, circa il 70% della platea coinvolta dagli ammortizzatori, che percepiscono il trattamento direttamente dall’Inps, con i relativi tempi, non potendo contare su un pagamento anticipato da parte dell’azienda.

Sono le tre richieste che la Cgil porterà lunedì all’incontro con l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, convocato per fare il punto con i sindacati sull’accesso agli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla cassa in deroga, il cui iter è affidato, nella fase autorizzativa e fino all’entrata in vigore delle novità previste dal Decreto Rilancio, alla competenza delle Regioni.

"Al momento – spiega Susanna Pellegrini, responsabile del mercato del lavoro nella segreteria regionale Cgil – ci risulta che gli effetti del decreto riguarderanno solo le nuove domande, mentre la decretazione di quelle già presentate dovrebbe restare di competenza regionale. Ecco perché resta prioritaria l’urgenza di velocizzare i tempi di autorizzazione, visto che all’11 maggio, secondo i dati diffusi dall’Inps l’11 maggio, risultavano decretate solo 2.141 domande, per un totale di 4.851 beneficiari, circa un quarto rispetto alle 8mila presentate a marzo, mentre sono soltanto 1.061 quelle giunte a liquidazione: in sostanza, dunque, sono solo 1.924 i lavoratori che hanno incassato la cassa in deroga di marzo, a fronte di una platea complessiva di circa 16-17mila persone".

Positiva, ma non sufficiente, l’accelerazione impressa dalla Regione negli ultimi giorni: "Il rafforzamento degli organici della Direzione lavoro – spiega Pellegrini – ha consentito di viaggiare, in questi ultimi giorni, al ritmo di quasi 200 pratiche al giorno: se si fosse proceduto subito in tal senso non ci troveremmo di fronte a questa mole di arretrato, che può essere smaltita in tempi accettabili sono con un’ulteriore immissione di personale dedicato".

Meglio sta andando nel caso della cassa integrazione ordinaria. Pur non essendo disponibili i dati divisi per regione, infatti, si sa che a livello nazionale hanno già incassato le competenze di marzo e di aprile 4,6 dei 7,2 milioni di lavoratori destinatari della Cigo e del Fondo integrativo salariale (Fis) dell’Inps (destinato alle aziende con almeno 5 dipendenti non coperte dalla cassa integrazione). Sulla base di quei dati (diffusi dall’istituto e corretti dopo un primo comunicato che parlava di 8,5 milioni di beneficiari tra Cigo e Fis), e tenuto conto anche della cassa in deroga, la Cgil stima che in regione siano almeno 160mila i lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori, di cui circa 70mila quelli ancora in attesa dei soldi di marzo. Da qui la necessità di misure più efficaci rispetto all’anticipo da parte degli istituti di credito, "una soluzione – spiega Pellegrini – poco praticata, vuoi per la complessità della procedura, vuoi perché nel caso della cassa in deroga risulta praticamente inattuabile, dal momento che per attivare l’anticipo serve comunque il decreto autorizzativo della Regione, i cui tempi sono la vera causa dei ritardi".