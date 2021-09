'Incendi boschivi, ritardi incomprensibili sulla convenzione con i pompieri'

"Quando si tratta di sventolare vessilli utili alla propaganda sul tema della sicurezza, la Lega vuole essere sempre la prima della classe. Ma quando la questione si fa concreta, come il sostegno ai Vigili del fuoco per le attività di antincendio boschivo, allora spariscono dai radar". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti denunciando "il ritardo di più di un anno sul rinnovo della convenzione tra Regione Fvg e Direzione regionale dei Vigili del fuoco in materia di antincendio boschivo. Si tratta di una situazione inaccettabile che ci preoccupa fortemente".

Secondo Moretti, "è inconcepibile il mancato rinnovo di una convenzione che in questi anni ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale. Ma nonostante gli annunci e le risposte date dall'assessore Riccardi a diverse interrogazioni e interventi sulla materia, ancora nulla si muove".

Per Moretti, "non è pensabile che le sole forze della Protezione civile facciano fronte a un sistema assai complesso come quello dell'antincendio boschivo". Inoltre, continua il capogruppo dem "non fanno stare per nulla tranquilli le continue voci che si susseguono sulla regionalizzazione del corpo dei Vigili, vista la situazione di sottodimensionamento degli organici sui territori. Su questo fronte è necessario fare pressione a Roma, considerato che nonostante le promesse dell'allora sottosegretario leghista Candiani per nuovo personale, ancora nulla si è mosso".

"Infine - conclude Moretti - restando nell'ambito concreto della sicurezza, siamo in attesa, come promesso dall’assessore Roberti in assestamento, delle modifiche alla legge regionale 5/2021 sulla Polizia locale, che dopo le nostre proposte (respinte) e con il successivo intervento formale del Governo nazionale, la Regione si è impegnata a inserire prevedendo un ruolo attivo da parte del corpo dei Vigili del Fuoco".