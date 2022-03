'Incendi, imminente la convenzione con i Vigili fuoco'

"La Regione ha avviato, già a inizio 2022, l'iter per rinnovare la convenzione con i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per la lotta agli incendi boschivi, quindi per le attività di salvaguardia dell'ambiente e per la sicurezza delle persone". Lo ha detto stamani il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione presentata in Consiglio regionale.

"Alla fine dello scorso mese di gennaio, i contenuti della convenzione sono stati perfezionati in accordo tra la Direzione regionale di Protezione civile e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco - ha precisato Riccardi -. Quindi la convenzione è stata trasmessa a Roma, a cura del Comando dei Vigili del fuoco. Da quella data siamo in attesa dell'approvazione da parte della Direzione nazionale antincendi che, da fonti della Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dovrebbe essere ormai imminente".