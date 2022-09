'Incendi, serve un tavolo tecnico-scientifico sul Carso'

“La gestione della fase post-incendio nel Carso isontino e triestino sarà un tema niente affatto banale, sul quale c’è bisogno di correre a cento all’ora, affidandosi a coloro che il territorio lo conoscono e la materia la masticano a sufficienza”. Lo afferma il consigliere regionale, Diego Moretti, il quale ha delle proposte da fare in merito a un argomento di grande attualità e che ci fa venir in mente le brutte settimane estive nelle quali il Carso è stato devastato dagli incendi.

“Bene ha fatto il sindaco di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto, con i suoi collaboratori di giunta – sottolinea il capogruppo del Pd - ad incontrare nei giorni scorsi il professor Alfredo Altobelli, uno degli promotori del progetto landa carsica, perché, mai come in questa fase, è necessaria la prevenzione in materia di antincendio boschivo”. Uno degli esempi virtuosi e positivi è proprio quello rappresentato dal progetto “Landa Carsica”, promosso nel 2015 dalla Regione e dall’Università di Trieste, operativa sul territorio carsico tra Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Doberdò del Lago, che ha adibito, d’intesa con gli agricoltori locali, a pascolo di asini e bovini una parte del suo territorio con risultati positivi oggettivamente riconosciuti.

“Se questo rappresenta un esempio positivo, è necessario, invece – prosegue Moretti - invertire la rotta su quella che è, ad esempio, la manutenzione ordinaria e il mantenimento delle piste forestali e di quelle tagliafuoco. La materia è complessa e necessita di una stretta collaborazione tra Regione e tutti i soggetti coinvolti. Ecco perché la Regione si dovrebbe fare promotrice della costituzione di un tavolo tecnico-scientifico, presieduto dall’assessore all’agricoltura e foreste, e composto dagli enti locali (Comuni e GAL), dalle associazioni di categoria agricole e dalle reti d’impresa che già oggi gestiscono l’attuale progetto, nonché dall’Università di Trieste, che affronti la tematica della prevenzione degli incendi boschivi sul Carso”.

Proprio sulla base di queste considerazioni e cogliendo anche l'impegno di tutte le associazioni ambientaliste presenti sul territorio, l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha voluto, nelle settimane passate, fare un punto della situazione, fotografarla e pensare a quello che potrà essere il futuro del territorio carsico di propria competenza.