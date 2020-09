'Incendio alla Snua, doveroso approfondire, senza retropensieri'

"Massima disponibilità e, anzi, auspico che si possa approfondire quanto prima un simile importante argomento nell'ambito della IV commissione. La questione Snua è rilevante considerata la sequenza di incendi negli ultimi anni. È necessario, come del resto ha subito dichiarato l'assessore Scoccimarro, una verifica sul tema". Così Mara Piccin (Forza Italia), presidente della IV Commissione permanente, replica alle accuse dei consiglieri del M5s, secondo i quali la richiesta di convocare la Commissione sulla gestione regionale dei rifiuti non sarebbe stata "minimamente presa in considerazione".

"Lo dichiarano - sottolinea Piccini - al termine di un comunicato in cui, com'è abitudine per i pentastellati, si lasciano andare al gioco del detto e non detto e a retropensieri su fantomatici complotti".

Ecco, invece, come sono andate le cose secondo la forzista. Il 31 agosto è giunta una generica richiesta di convocazione della commissione sulla gestione dei rifiuti in Regione, chiedendo l'audizione di una moltitudine di categorie, senza elencare i soggetti da convocare. Il 14 settembre è stato pertanto richiesto di specificare quali soggetti il M5s desiderasse convocare con precisione. Il 17 settembre si è riunito l'Ufficio di presidenza e non era ancora pervenuta una risposta che è arrivata appena lunedì 21 settembre, soltanto dopo il lancio delle loro accuse su stampa e social.

"Nessuna intenzione di porre chissà quali silenzi, dunque, nessun bavaglio. C'è soltanto - conclude Piccin - il rispetto delle procedure, evidentemente affrontate con superficialità dai complottisti pentastellati".