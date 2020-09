'Incendio alla Snua, segnalazione alla Commissione ecoreati'

"Un grazie di cuore a chi sta ancora operando per la sicurezza dei cittadini dopo ore di intenso e pericoloso lavoro". Il deputato della Lega Vannia Gava ha evidenziato l'importanza della sinergia messa in atto da Vigili del Fuoco, tecnici Arpa, enti vari e volontari in occasione dell'incendio dell'impianto di trattamento di rifiuti di Aviano.

"Atteniamoci alle loro indicazioni perchè prima di tutto occorre guardare alla sicurezza e alla tutela della salute - ha detto la Gava -. Da parte mia seguirò attentamente gli esiti della riunione convocata in Regione per fare luce sull'accaduto. Già oggi mi attiverò con la Commissione parlamentare sulle ecomafie e reati ambientali della quale faccio parte. Intendo infatti dare un sostanzioso contributo perchè le verifiche su questa insolita vicenda siano complete e definitive".