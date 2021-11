'Incentivi per le nuove patenti degli autotrasportatori'

“Il decreto infrastrutture appena convertito dal Senato contiene una misura che auspicavo da mesi e su cui avevo depositato anche un’ interrogazione ad hoc: un incentivo per il conseguimento di nuove patenti per autotrasportatori. Il milione di euro stanziato consentirà, nei primi 6 mesi del 2022, a un migliaio di ragazzi oggi disoccupati di poter conseguire a minor costo la licenza necessaria ad entrare nel mondo dell’autotrasporto. La carenza di autisti, stimata in almeno 5mila nell’immediato, sta mettendo in crisi un settore fondamentale per l’economia del Paese. Lavorerò affinché l’incentivo venga in futuro confermato ed ampliato” così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.