'Incidenti lavoro, basta scuse e fare più controlli'

"Un'altra morte di una lavoratrice in fabbrica, in provincia di Modena, questa mattina. Non dobbiamo parlare più di 'incidenti' sul lavoro, o di tragedie. Non si devono più trovare scuse, ma solamente le responsabilità colpevoli di chi non garantisce le più elementari condizioni di sicurezza e di chi ha la responsabilità degli organismi che dovrebbero controllarla. Il nostro Paese deve fare autocritica a tutti i livelli. Esprimiamo dolore e vicinanza ai famigliari di Laila El-Harim, ma anche la protesta più forte e la rabbia".

Così la nota del consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg, alla notizia della morte di una 40enne avvenuta in un'azienda di Camposanto, nel Modenese.