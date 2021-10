'Incidenti sul lavoro, serve un serio impegno Ue'

“I dati inerenti alle morti sul lavoro si stanno facendo, giorno dopo giorno, sempre più preoccupanti. Nelle sole giornate del 28 e 29 settembre, in Italia, 10 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Si stima che a livello Ue ogni anno ci siano circa 3 milioni di incidenti legati all’occupazione, di cui 3000 mortali. Già in maggio avevamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea in merito a queste preoccupanti statistiche, ma viste le tristi notizie degli ultimi giorni e i numerosi incidenti mortali, abbiamo immediatamente presentato una proposta di risoluzione per un vero e serio impegno europeo per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo a tal fine proposto di istituire pene più severe per quelle aziende che non rispettano alti standard di sicurezza e un costante monitoraggio per avvicinare le statistiche Ue a un approccio ‘zero vittime’ come previsto dal Quadro strategico Ue in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027".

Così in una nota stampa le eurodeputate Elena Lizzi e Stefania Zambelli, titolari in commissione Lavoro e firmatarie della risoluzione del Parlamento Europeo sull’impegno europeo per la sicurezza nei luoghi di lavoro.