'Indicazioni da calare subito nella pubblica amministrazione'

A commento del discorso che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto questa mattina al Senato, interviene Rosa Ricciardi, presidente regionale dell’Ancrel, l'Associazione certificatori e revisori degli enti locali, in particolari sui passaggi che riguardano una delle riforme strategiche per il rilancio del Paese.

“Draghi individua due soggetti per la riforma della Pubblica Amministrazione: i cittadini e i dipendenti pubblici. I primi – spiega Ricciardi - vanno messi nelle condizioni di usufruire con facilità dei servizi di interesse collettivo, visto che per esempio ancora poche amministrazioni in Friuli Venezia Giulia curano la pubblicazione dei documenti in Amministrazione Trasparente. I secondi, cioè i dipendenti pubblici, devono seguire un aggiornamento continuo delle competenze e serve una selezione nelle assunzioni delle migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese decine di migliaia di candidati. È un problema molto serio anche nella nostra regione che non ha ancora un numero adeguato di segretari comunali e molti di quelli in servizio devono seguire più enti locali riducendo il loro ruolo a mero notaio delle sedute della Giunta e del Consiglio. Invece, senza la presenza quotidiana del segretario comunale non può nascere una squadra assieme al ragioniere capo e al revisore dei conti per riorganizzare la macchina comunale, che funziona ancora a canne d’organo, cioè i compiti e la distribuzione dei dipendenti nei diversi uffici è la stessa da decenni. Cambia il sindaco, cambiano i programmi, ma l’impostazione del lavoro degli uffici e servizi è sempre uguale”.

“Draghi – conclude la presidente Ancrel - ci ricorda che la strategia per i progetti del Next Generation EU non può che essere trasversale e sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè sulla capacità di impattare simultaneamente più settori, in maniera coordinata. Proviamo in Friuli Venezia Giulia a imboccare la strada per lavorare in maniera sinergica e trasversale già nel singolo Comune, con una squadra che coinvolga tutti gli apicali, ma anche tra più Comuni per superare il pesante ritardo nella riorganizzazione delle Autonomie locali della nostra regione”.