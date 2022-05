'Informest partner strategico per le risorse Pnrr'

È al lavoro su 24 progetti, per un valore di quasi 48 milioni. Impiega 22 persone in pianta stabile, oltre a una rete di collaboratori. Riceve ogni anno dalla Regione circa 750mila euro per dare vita a convenzioni con le realtà istituzionali locali. E con il mondo che cambia in fretta, come dimostra purtroppo la guerra in Ucraina, ha dovuto allargare la sua area di azione, rivolta agli inizi degli anni Novanta in modo specifico alla cooperazione economica con i Paesi dell'ex Unione Sovietica, ma ora preziosa anche su altri fronti geografici e nell'ambito strategico del supporto agli enti locali in vista della gestione delle risorse europee del Pnrr.

È questa, in estrema sintesi, la fotografia di Informest tracciata dal presidente e dal direttore dell'agenzia, oggi quasi una "società in house" in quanto il 99,5 per cento delle quote associative sono della Regione.

"Informest è un partner strategico per la messa a terra delle imponenti risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un ruolo che si concretizza nella presenza stabile all'interno della Segreteria tecnica della cabina di regia, il tavolo tecnico istituito dalla Giunta regionale per calare con efficacia sul territorio del Friuli Venezia Giulia i fondi del Pnrr", ha detto l'assessore alle Finanze Barbara Zilli durante l'audizione. Questa realtà, dotata di elevate professionalità nella progettazione e nella programmazione, risulta strategica da un punto di vista operativo in particolare - ha sottolineato l'assessore - per il supporto che riesce a garantire ai Comuni nella predisposizione delle domande per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Zilli ha anche ricordato che Informest, grazie alla partnership stabile con la Regione, consente al Friuli Venezia Giulia di mantenere i target previsti nell'ambito della programmazione europea. Una Regione che continua a essere tra le prime in Italia per capacità di ottenimento e utilizzo dei fondi comunitari.

Per l'assessore l'agenzia nel tempo ha saputo migliorarsi per offrire risposte sempre più aderenti alle concrete esigenze dei diversi territori del Friuli Venezia Giulia. Sono evidenti gli ottimi risultati raggiunti da questa realtà che, nel prossimo futuro, l'Amministrazione regionale pensa certamente di potenziare.

Oltre al ruolo determinante svolto nell'ambito di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, nel corso dell'audizione è stato spiegato che nel 2021 l'agenzia ha gestito progetti che complessivamente hanno sfiorato il valore di 48 milioni di euro a sostegno delle imprese culturali e creative e di settori strategici come mercato del lavoro, turismo, ambiente ed energia. Ammontano infine a 2.461.000 euro i contributi acquisiti per finanziare l'attività di Informest.

I massimi rappresentanti di Informest sono stati i protagonisti di un'approfondita audizione convocata dal presidente della V Commissione, nel corso della quale sono state ripercorse storia e finalità dell'ente, con un'ampia carrellata sui progetti recenti, che toccano in particolare i settori dell'ambiente, dell'energia e della cultura.

Il presidente del Cda attivo dalla metà del 2020 ha evidenziato, tra le tante iniziative, la collaborazione con Erpac su un progetto di parco archeologico subacqueo, una sorta di museo nel mare, e la sinergia con Arpa su un piano che coinvolge Lignano e intende fronteggiare il problema dell'innalzamento del mare Adriatico. Nella relazione del direttore è stata, invece, messa in evidenza la diminuzione costante e progressiva dei costi di gestione dell'agenzia e la capacità di finanziarsi attirando contributi per poco meno di 2 milioni e mezzo nel corso dell'anno, grazie ai progetti proposti.

Nel successivo dibattito, il gruppo del M5S ha posto il tema del re-sharing, l'esigenza di riportare sul territorio alcune produzioni. Non si tratta di un compito di Informest, che non fa attività commerciale - è stato risposto dai vertici dell'agenzia - ma la società è impegnata in analisi di opportunità anche su queste prospettive.

Dal Gruppo Misto è arrivata, invece, la richiesta di approfondire il tema delle convenzioni con gli enti locali, con l'auspicio di fluidificarne i meccanismi. Informest ha spiegato che l'obiettivo è spingere verso processi di aggregazione a livello territoriale.

Il gruppo del Pd, infine, ha chiesto a Zilli se il futuro di Informest sarà quello di un ente multiservizi con un'ampia gamma di attività in aree molto diverse tra loro. Si tratta di una trasformazione sostanziale in essere - gli è stato risposto - che sarà recepita anche nel ddl multisettoriale, mentre per il momento non si pensa a una modifica della natura giuridica dell'agenzia.