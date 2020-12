'Infrastrutture, 18 milioni per riqualificare il Gorizano'

"La collaborazione transfrontaliera e la valorizzazione della naturale vocazione internazionale della città di Gorizia è fra le priorità presenti nell'agenda della Giunta guidata da Massimiliano Fedriga. Lo testimoniano i 9 milioni di euro che nel triennio 2021-23 verranno erogati al Comune di Gorizia per la realizzazione di interventi di riqualificazione del PalaBigot e per la realizzazione di un parcheggio interrato, nonché di una struttura coperta e trasparente dotata di servizi in centro città". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), illustrando "i riporti per la realizzazione di opere strategiche sul territorio della provincia di Gorizia, comprese nel piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia annunciato nei giorni scorsi dal governatore Massimiliano Fedriga".

"L'opera di riqualificazione del PalaBigot, seguita da diversi anni dal vicesindaco di Gorizia, Stefano Ceretta, oltre a recuperare e rendere funzionale il patrimonio immobiliare sportivo di proprietà del Comune, si inserisce perfettamente - aggiunge l'esponente del Carroccio - nel piano di sviluppo turistico del territorio con una struttura polifunzionale che permetterà di servire l'intero Triveneto, sempre con un occhio di riguardo anche al di là del confine. In più, il parcheggio interrato di via Boccaccio permetterà di riqualificare il centro storico della città, oltreché di incentivare iniziative di valorizzazione dell'area".

"Al fine di attuare interventi rivolti alla valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico della zona del litorale monfalconese, l'Amministrazione regionale - aggiunge Bernardis - concederà al Comune di Monfalcone 9 milioni di euro: 1 milione nel 2021, più ulteriori 4 milioni nel 2022 e nel 2023. Tali contributi serviranno per migliorare la fruibilità delle strutture che riguardano l'arenile e l'area retrostante, ma anche per potenziarne le funzioni turistiche e l'attrattività, nonché la valorizzazione in senso turistico-ambientale del comprensorio Pietrarossa-Rocca-parco tematico del Carso".

"Questi importantissimi stanziamenti confermano una volta in più la grande attenzione di Fedriga e della sua Giunta, così come della Maggioranza di centrodestra, nei confronti del Goriziano. Ulteriori stanziamenti - conclude la nota leghista - arriveranno anche ad altri Comuni e verranno stanziati direttamente in favore degli Enti locali per velocizzare la realizzazione di opere strategiche non solo per le comunità locali".