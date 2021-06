'Innovazione, rifinanziare la Nuova Sabatini'

"La ripresa economica passa anche da misura agevolative come la Nuova Sabatini che intendiamo rifinanziare attraverso un emendamento al Decreto Sostegni bis, di cui sono primo firmatario”. Lo annuncia il capogruppo M5S in X Commissione Camera Luca Sut che, già nelle scorse settimane, interrogava il Ministero dello Sviluppo economico sull’intenzione di prevedere nuovi stanziamenti per lo storico strumento di accesso al credito, rivolto alle PMI che investono in beni orientati all’innovazione.

“Continuiamo a raccogliere la richiesta di diverse organizzazioni rappresentative del mondo delle imprese, come la CNA, preoccupate per il sostanziale esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione della Nuova Sabatini per l’anno in corso – aggiunge il deputato M5S, osservando come “le realtà produttive del FVG devono poter disporre appieno di una misura strategica per la competitività del sistema e che ha già dimostrato di saper generare un considerevole effetto leva. Il tessuto produttivo del FVG - prosegue il Portavoce alla Camera - dal canto suo ha mostrato nel complesso di saper rispondere positivamente all’impatto della pandemia e, già nella seconda metà del 2020, il calo del prodotto regionale si è rivelato meno forte di quello nazionale. In particolare – ricorda il pentastellato – segnali più che incoraggianti arrivano dal manifatturiero del Pordenonese”.

Per questo – conclude Sut – non dobbiamo assolutamente perdere terreno, ma puntare con decisione al rifinanziamento della Nuova Sabatini, per offrire alle nostre PMI un ausilio necessario all’avanzamento innovativo e digitale, individuato nello stesso Recovery Plan”.