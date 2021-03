'Inserire il canale sul Cormor nel Recovery Plan'

Inserire nel Recovery Plan la realizzazione del canale scolmatore del torrente Cormor, opera che interesserebbe oltre 200 mila persone (circa un sesto dell’intera popolazione regionale) e un territorio che comprende 24 comuni. E’ la proposta avanzata dalla presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, in occasione di un incontro con l’onorevole Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica, promosso dal consigliere regionale Mauro Bordin.

“L’intervento garantirebbe maggiori certezze idrauliche agli insediamenti e alle attività economiche e sociali che si sono qui sviluppate - ha spiegato Clocchiatti, presentando i progetti e le attività del consorzio -. Il Consorzio si rapporta sempre con le istituzioni e il settore privato per poter indirizzare ancora meglio le attività consortili verso la crescita del territorio, il suo sviluppo ordinato e prospero. Su questi temi la collaborazione è necessaria, e anche in questa sede abbiamo trovato attenzione e disponibilità”.

La sottosegretaria Gava ha espresso apprezzamento per le numerose attività curate dal Consorzio (irrigazione, difesa idraulica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale), punto di riferimento per tutto il sistema istituzionale ai suoi vari livelli, per il sistema economico produttivo, per la collettività insediata nel territorio.

"Ringrazio per avermi invitato a conoscere da vicino una bellissima realtà del nostro territorio e per aver affrontato e condiviso temi importanti come la difesa del suolo, delle bonifiche e delle irrigazioni", ha detto Vannia Gava. "Da figlia di questa terra, conosco la passione e l'impegno dei miei conterranei per la tutela del nostro territorio. La pianificazione per la difesa idraulica del bacino idrografico del torrente Cormor è un progetto importante da sostenere, che va nella direzione sostenuta dal Ministero di Transizione ecologica in tema di prevenzione nella difesa del suolo a seguito di eventi alluvionali. Il mio impegno sarà rivolto prioritariamente alla semplificazione e allo snellimento delle procedure burocratiche e autorizzative".

“Gli interventi del torrente Cormor – ha aggiunto Bordin - rappresentano uno degli obiettivi principali di questa amministrazione regionale per la messa in sicurezza dei territori. La presenza dell’on. Gava, in una delle sue prime uscite da Sottosegretario del Governo Draghi, dimostra attenzione e sensibilità verso il nostro territorio e soprattutto la volontà di risolvere le criticità idrogeologiche che lo minacciano. Il suo impegno è la miglior garanzia per un proficuo lavoro di collaborazione, necessario a dare le risposte che i cittadini da tempo si attendono”.

Oltre a Clocchiatti, erano presenti per l’ente consortile il direttore generale Armando Di Nardo, gli ingegneri Stefano Bongiovanni e Massimo Ventulini, l’europarlamentare Elena Lizzi, i consiglieri regionali Alberto Budai e Lorenzo Tosolini, rispettivamente presidente e vice presidente delle Commissioni permanenti Agricoltura e Ambiente, e il direttore centrale Direzione difesa ambiente energia e sviluppo sostenibile della Regione, Massimo Canali.