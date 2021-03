'Insieme ai giovani miglioriamo la programmazione dei Fondi Ue'

"Siamo convinti che da questa grave crisi, che sta colpendo duramente anche i giovani, usciremo ancora più rafforzati con valori e obiettivi nuovi. Nel prossimo futuro avremo sempre più bisogno di cittadini attivi e consapevoli in grado di conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea per creare lavoro e gettare le basi per sviluppare attitudini e aspirazioni di chi fa parte di questa grande comunità". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso dell'evento finale di "Eu-Move - L'Europa si muove nella tua direzione", un progetto di alternanza scuola-lavoro finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Por Fesr 2014-2020, realizzato in collaborazione con l'Autorità di Gestione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Commissione europea.

"I giovani che hanno partecipato a questo progetto - ha ricordato Zilli - sono diventati veri e propri ambasciatori del Por Fesr. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, gli studenti hanno contattato, infatti, alcune aziende e amministrazioni locali che hanno utilizzato questo strumento europeo per verificarne i risultati concreti raggiunti soprattutto in favore del territorio".

"Eu-Move" ha coinvolto i Comuni di Udine e di Gorizia e imprese importanti del Friuli Venezia Giulia come Moroso, Biopharma, beanTech, Solari, Ape Research/Uniud e Monte Carlo Yachts.

"Si è trattato di una attività di monitoraggio civico da parte dei giovani che - ha spiegato l'assessore - ci consentirà di migliorare le nostre progettualità in vista della programmazione europea 21-27, riducendo il rischio di sprecare risorse importanti come accaduto in passato".

Dopo le interviste sul campo, per raccontare in modo creativo le best practice monitorate, gli studenti, suddivisi in 8 gruppi di lavoro, hanno realizzato alcuni prodotti comunicativi - video, brochure, presentazioni digitali - che sono stati presentati nel corso dell'evento odierno svoltosi in modalità telematica.

Oggi è stata anche stilata la classifica finale sulla base delle valutazioni fatte da giurie giurati qualificate. Al primo posto troviamo il gruppo Ige, composto da studenti del liceo classico Stellini e del liceo scientifico Copernico, entrambi istituti di Udine, che hanno analizzato i risultati della Moroso di Tavagnacco.

Secondi sono arrivati i ragazzi di New Six dello Stellini che hanno studiato il caso Biofarma, mentre la terza piazza è stata conquistata da Ape dell'Isis Stringher di Udine che si è focalizzata sul Comune di Udine.

Quarto posto per il gruppo Cortana dello Stellini che si è occupato della Solari e quinta posizione per Europolo del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia che ha studiato i risultati ottenuti da Monte Carlo Yachts. Ai vincitori sono andati premi speciali e i voucher per la cultura del Friuli Venezia Giulia.

"L'obiettivo dell'Amministrazione regionale - ha sottolineato Zilli in conclusione - è quello di diffondere una conoscenza più approfondita delle politiche comunitarie, del ruolo delle istituzioni nello sviluppo dei programmi operativi e nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei".