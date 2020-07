'Interessi cinesi sul porto di Trieste, ascoltare il monito Usa'

"Le parole dell’ambasciatore statunitense a Roma Lewis Eisenberg sono un monito che non può essere trascurato né sottovalutato: c’è timore che i cinesi vogliano entrare nei porti italiani, tra cui Trieste. Le mani di Pechino si sono già allungate sulle infrastrutture europee. Italia che è l’unico Paese del G7 ad aver aderito alla Via della Seta, i cui terminali sarebbero proprio i porti italiani. Non possiamo non prendere in considerazione l’allarme lanciato dall’ambasciatore perché la domanda di fondo è: possiamo individuare come principale partner uno stato che non nasconde le sue pretese egemoniche e che non condivide i concetti base della democrazia. Intanto siamo ancora in attesa che il governo faccia chiarezza sul futuro del porto di Trieste, rendendo noti una volta per tutte i contenuti esatti dell’accordo tra Autorità portuale e CCCC e indicando le ricadute in termini logistici, infrastrutturali e occupazionali", scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino.

"Mentre l'ambasciatore Usa in Italia lancia l'allarme sugli appetiti cinesi sui porti italiani, a partire da quello di Trieste, il governo ancora tace di fronte alle ripetute interrogazioni parlamentari presentate da me e da altri parlamentari di Forza Italia: La lunga mano di Pechino è già sul porto triestino, nel fragoroso silenzio del governo che un anno fa indicò nell'Autorità portuale l'unico soggetto responsabile. Autorità portuale che dopo rimozioni, moti di piazza ed emendamenti di maggioranza in limine, annunciate pronunce, continua a mantenere riserbo su questa vicenda", le fa eco il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.