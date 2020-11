'Interrogazione urgente sulla stagione sciistica'

“Vietare lo sci in Italia ma consentirlo in altri Paesi d'Europa non avrebbe senso e rappresenterebbe un duro colpo a un settore già in difficoltà. Pare che l'Ue stia valutando di chiedere agli Stati membri di bloccare le aperture delle piste, impedendo così lo svolgimento della stagione turistica invernale. L'economia di montagna è già fragile e sottoposta a continui stress, uno shock del genere potrebbe portare alla perdita di migliaia di aziende e decine di migliaia di posti di lavoro, con devastanti ricadute sociali che potrebbero diventare irreversibili. Serve una decisione chiara, a livello europeo. Siamo ancora in attesa di sapere cosa intenda fare il Governo, che finora non ha comunicato come sosterà il comparto del turismo invernale che in Italia vale 10 miliardi di euro e occupa più di 150.000 persone, molte delle quali stagionali”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi che ha firmato l'interrogazione urgente insieme al collega Alessandro Panza, rivolta alla Commissione Ue. Nell'interrogazione si chiede alla Commissione "che tipo di misure intenda adottare e quali risorse utilizzerà per arginare il grave danno economico causato da questa decisione".