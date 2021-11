Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, la mozione 250 dedicata agli interventi urgenti per il contenimento del cormorano in Regione. L'istanza, illustrata all'Aula da Mara Piccin (Forza Italia), era stata originariamente presentata dalla stessa consigliera forzista insieme al capogruppo Giuseppe Nicoli e al collega di partito Franco Mattiussi, ai quali si sono aggiunte in sequenza le firme del leghista Stefano Mazzolini e di Edy Morandini (Progetto Fvg/Ar), anticipando i colleghi di partito Mauro Di Bert e Giuseppe Sibau. Anche il civico Tiziano Centis si è quindi unito all'istanza, precedendo gli interi Gruppi consiliari di Lega e Pd, nonché Emanuele Zanon (Regione Futura).

Con il provvedimento, in considerazione del fatto che "la progressiva colonizzazione degli ittiofagi nelle acque interne della regione è cominciata verso i primi anni Novanta e che, da allora, il territorio sta registrando un esponenziale aumento di uccelli ittiofagi, tra i quali il cormorano" e che "il cormorano rappresenta un serio pericolo per i pesci delle acque interne, potendo consumare circa 600 grammi di pesce al giorno", si impegna la Giunta regionale "ad avviare un percorso finalizzato alla valutazione dell'adozione di un efficace piano di prelievo in deroga del cormorano, nonché un percorso finalizzato a segnalare la problematica alla Conferenza Stato-Regioni attraverso la quale, anche tramite il Governo nazionale, venga avviato un dialogo con le Istituzioni europee per proporre una revisione della Direttiva Uccelli".

"Tra le specie a rischio attacco da parte del cormorano vi sono soprattutto i salmonidi autoctoni, ma il cormorano - riportava il testo, presentato alla Presidenza il 14 aprile scorso - è specie oggetto di tutela e la legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non elenca il cormorano quale specie cacciabile".

Negli ultimi dieci anni, riportano le statistiche, si è assistito a un incremento consistente dei cormorani, passando da 1.532 individui e 1.987 individui dormitori (2011) a, rispettivamente, 3.727 e 3.740 (2020). L'eccessiva presenza e proliferazione mina l'ecosistema e crea un danno economico alla conservazione delle acque interne dove le popolazioni ittiche, in virtù della vastità del reticolo idrografico, non possono essere protette con reti anti-uccello, dissuasori acustici o altri strumenti.

Quindi, secondo la mozione, risulta opportuno "ripensare allo status di specie protetta per il cormorano e, conseguentemente, appare necessario un decisivo intervento da parte dell'Amministrazione regionale".

Dopo gli interventi di supporto alla proposta che hanno impegnato anche il capogruppo dem Diego Moretti e Morandini, una bocciatura ha invece riguardato un emendamento modificativo proposto dal Movimento 5 Stelle (primo firmatario il capogruppo Cristian Sergo, che ne ha rifiutato il ritiro). Quindi, l'espressione definitiva da parte dell'Aula che è successivamente avvenuta su un provvedimento subemendato su richiesta dell'assessore regionale a Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e Montagna, Stefano Zannier, che aveva suggerito alcune modifiche.

Lo stesso Zannier ha ricordato di "aver inviato un piano per la gestione del cormorano, esteso all'intero territorio regionale, sia al ministero competente che anche all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Sono già pervenute in risposta alcune indicazioni e ora servirà un'implementazione del documento, ma abbiamo trovato piena disponibilità".

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione, grazie a una larga maggioranza trasversale, della mozione a mia prima firma che ha l'obiettivo di contenere il cormorano in Fvg, che rappresenta un serio pericolo per i pesci e la biodiversità delle acque interne". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), osservando che "si tratta dell'ennesima iniziativa a tutela della pesca in questa regione e delle attività economiche collegate".

"E' positivo che la Giunta regionale - continua Piccin - abbia aggiornato l'Aula sulle azioni già in essere, rapportandosi con il ministero, per adottare un efficace piano di prelievo in deroga del cormorano. Auspichiamo una rapida conclusione dell'iter affinché si proceda al più presto". La mozione contiene due impegni per presidente e Giunta regionale: "Continuare il percorso finalizzato all'adozione di un efficace piano di prelievo in deroga del cormorano nel territorio regionale" e "avviare un percorso finalizzato a segnalare la problematica alla Conferenza Stato-Regioni affinché venga avviato un dialogo con le istituzioni europee con la proposta di rivedere la cosiddetta direttiva uccelli".

"Il cormorano è un grande predatore - evidenzia la forzista - che ha iniziato a colonizzare le acque interne del Fvg dagli anni 90. Rappresenta un serio pericolo per i pesci, potendo consumarne circa 600 grammi al giorno. Tra le specie sotto attacco vi sono soprattutto i salmonidi autoctoni, come la trota marmorata o il tremolo, esemplari a rischio d'estinzione e protetti dalla cosiddetta direttiva habitat comunitaria. Il cormorano prima è stato decimato proprio per l'impatto sulle risorse ittiche, poi protetto dalla direttiva uccelli (inoltre, la legge 157 del 1992 non lo elenca come specie cacciabile) perché a rischio d'estinzione, consentendone una proliferazione che però è diventata problematica, creando un danno economico, ambientale e alla pesca sportiva. Si tenga conto che le popolazioni ittiche delle acque interne, a causa della vastità del reticolo idrografico, non si possono proteggere con reti anti-uccello, dissuasori acustici o altri strumenti".

Piccin ha posto l'accento sulle dimensioni della problematica. Nel testo della mozione sono citati anche alcuni dati sulla presenza dei cormorani in Friuli Venezia Giulia, raccolti nel corso del monitoraggio nell'ambito dell'International waterbird census dall'associazione Astore Fvg e dalla Regione.

"Nel 2020 - osserva Piccin - il totale degli uccelli ha raggiunto quota 3.727, numero che sale a 3.740 se riferito al conteggio dei raggruppamenti che si verificano alla sera nei dormitori (condizione che garantisce, secondo gli esperti, maggiore precisione nel conteggio). Nel 2011, gli individui erano 1.532 e, se conteggiati nei dormitori, 1.987. Il picco era stato raggiunto nel 2018, rispettivamente con 4.922 e 5.272 unità. Ma la tendenza nel decennio è stata di un costante aumento dei cormorani e il quantitativo relativo allo scorso anno è il più alto dopo quello del 2018".

"Ancora una volta ci viene spiegato dalla maggioranza che sparare alla fauna selvatica è una misura per mantenere la biodiversità". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, dopo l'approvazione della mozione per il contenimento del cormorano in Friuli Venezia Giulia. "Quando discutemmo della proposta di legge nazionale che chiedeva il controllo delle specie anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dai periodi e dagli orari stabiliti dalla legge - continuano gli esponenti M5S -, ci chiedemmo retoricamente e provocatoriamente chi, dopo le nutrie, i lupi e i cinghiali, sarebbe stato il prossimo. Oggi abbiamo la risposta: i cormorani".

"Continua la visione settoriale e dedicata al 'minimo sforzo' di ogni assessore, senza capire l'irrinunciabile necessità di legiferare in maniera ambientale con uno sguardo sistemico, valutando le interconnessioni tra le diverse componenti del territorio, a lungo termine, e sulla base di evidenze scientifiche. E così continuiamo ad approvare regolamenti di caccia, invece che norme a tutela della naturalità, della continuità territoriale e della biodiversità", continuano i portavoce pentastellati.

"È certo che l'aumentata presenza dei cormorani è un problema economico urgente ma è appurato che non sono solo i cormorani la maggiore causa dell'impoverimento della comunità ittica delle acque interne, come affermato dalla Maggioranza, ma le cause sono da ricercare piuttosto nella perdita di habitat, nelle opere idrauliche che ostacolano la risalita dei torrenti, nella insufficiente qualità delle acque, nell'artificializzazione degli alvei. Per questo abbiamo proposto un emendamento alla mozione, per impegnare la Giunta a intraprendere ogni azione possibile per il miglioramento della qualità delle acque interne e per la rinaturalizzazione di fiumi e torrenti - concludono dal Zovo e Sergo -. Proposte che, come al solito, non sono state accolte".

