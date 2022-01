'Introdurre il Green Pass anche per le celebrazioni religiose'

“Se il vaccino è un atto d’amore, come ha giustamente ricordato Papa Francesco, si proceda non solo a prevedere l’uso delle FFP2 in chiesa, ma anche ad estendere l’obbligo del green pass anche per le cerimonie religiose, a tutela dei fedeli e degli stessi prelati”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando l’intenzione della CEI di archiviare le mascherine chirurgiche a favore di quelle più protettive.

“Purtroppo il virus circola rapidamente e non fa distinzioni di luoghi, siano essi di svago o di culto. Il Green Pass è obbligatorio nei cinema, non vedo perché non debba essere richiesto per le celebrazioni religiose. Nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, sono decine i prelati positivi, segno che il virus circola anche nei luoghi di culto. La realtà è che andare in chiesa purtroppo non basta per proteggere se stessi e gli altri dal Covid e dalle sue conseguenze, a differenza di chi si è vaccinato e fa uso delle mascherine FFP2, rispetta il distanziamento e si lava le mani. Adottare una misura di contenimento sarebbe auspicabile, oltre che cosa buona e giusta. Pregare sì, ma in sicurezza”, conclude Novelli.



“Già lo scorso settembre il MoVimento 5 Stelle ha presentato un emendamento a prima firma del collega Zanichelli al c.d. Decreto Green Pass, che disciplinava l'elenco dei servizi e attività in cui è necessario esibire certificato verde, con l’obiettivo di uniformare le misure legate agli eventi sociali nella medesima tipologia.” Così in una nota la Deputata MoVimento 5 Stelle eletta in Friuli Venezia Giulia Sabrina De Carlo.

“Nello specifico, così come previsto per l'accesso a eventi culturali è soggetto a, veniva chiesta l’estensione del Green Pass anche per l'accesso ai luoghi di culto al chiuso, per lo meno durante la celebrazione delle funzioni religiose, per qualsiasi religione, anche in considerazione della più alta età media dei praticanti che, a maggior ragione, dovrebbe essere protetta oltre che spronata e incentivata alla copertura vaccinale necessaria per l'ottenimento del Green Pass.” Precisa De Carlo.

“Purtroppo in quell’occasione l'emendamento non ha trovato il parere favorevole del Governo né di altre forze politiche e quindi non è passato ed è quindi un bene che ora alcuni abbiano cambiato idea - prosegue la Deputata che conclude - è tuttavia necessario che il medesimo intendimento venga accolto e proposto dalle autorità religiose al fine di avere luoghi di culto più sicuri e più protetti per i fedeli, cosa che doveva essere fatta giorni fa in vista delle festività natalizie, ma che comunque ritengo vada introdotta al più presto.”